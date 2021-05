Orientering: Anders Nordberg blir landslagstrenar

sport

– Eg var ikkje i tvil om å søkje då moglegheita kom, seier Nordberg til orientering.no.

Nordberg var ein god utøvar som aktiv med mellom anna fem VM-medaljar. Han er gift og har tre barn med den tidlegare landslagsutøvaren Anne Margrethe Hausken Nordberg.

– Eg har vore lenge i Nydalens SK som trenar og har treivst veldig godt der, men alt har si tid. No er eg veldig motivert for å jobbe i forbundet, for å bidra så godt som eg klarer på landslagsnivå.

I orienteringsforbundet seier ein dette om tilsetjinga:

– Vi er veldig fornøgde med å få på plass Anders som landslagstrenar. Han kjenner både norsk og internasjonal orientering godt. Han veit kva som gjeld for å prestere på toppnivå, og som eit ekstra pluss er det at han kan gå inn å bidra allereie frå dag éin, seier generalsekretær i Norges Orienteringsforbund Øystein Hildeskor.

