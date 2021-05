Premier League varslar nye grep – skal stengje døra for nye utbrytar-planar

sport

Seks av dei største fotballklubbane i England, blant dei Manchester United og Liverpool, offentleggjorde 18. april at dei var med på planane om ein ny europeisk superliga i fotball. To døgn seinare kollapsa prosjektet etter massiv kritikk frå supporterar og styresmakter.

No jobbar Premier League-leiinga med grep som skal hindre at liknande planar i framtida.

Tiltaka handlar mellom anna om nye reglar og retningslinjer i tillegg til at alle klubbeigarane må signere ein avtale som forpliktar dei til å følgje «kjerneprinsippa» i Premier League.

– Vi kan ikkje tillate at handlingane til nokre få klubbar skaper denne typen splitting og forstyrringar, heiter det i ei fråsegn frå ligaleiinga.

Vil ha klare forhold

Vidare står det at tiltaka som no blir forma ut, skal verne «idretten vår, klubbane våre og fansen frå meir uvisse».

Premier League opplyser òg at det blir jobba med å klarleggje kva som skjedde, og kven som var involverte i avgjerdene rundt utforminga av superligaen.

– Vi er fast bestemde på å finne sanninga om kva som skjedde, og halde dei aktuelle klubbane ansvarlege for avgjerdene og handlingane deira. Vi og fotballforbundet jobbar fort og nøye for å nå desse måla ved å konsultere fansen og styresmaktene, heiter det i uttalen på måndag.

Ligaleiinga er klar på at hendingane til dei siste vekene har utfordra fundamentet i engelsk fotball.

Nye lovforslag

Det engelske fotballforbundet er òg tydelege på at det blir jobba hardt for å stengje alle dører for nye utbrytarforsøk.

– Sidan vi vart kjende med superligaen, har vi prioritert å hindre han, både no og i framtida, seier ein talsmann.

Vedkommande legg til at det blir diskutert moglege nye lovforslag med britiske styresmakter i samband med saka. Målet skal vere å vere å verne den engelske fotballpyramiden.

(©NPK)