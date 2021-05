Bråstopp for indisk cricketliga etter smittebølgje

sport

Avgjerda om å setje på bremsene blir teken av tryggingsgrunnar, heiter det i ei fråsegn som vart gitt etter eit krisemøte i ligaleiinga.

Vidare heiter det at ein ikkje ønskjer å utfordre «tryggleiken til spelarane, støtteapparata og andre involverte deltakarar».

Avgjerda vart teken dagen etter at to spelarar testa positivt for koronaviruset. Smittetilfella førte til at éin kamp måtte utsetjast.

Det indiske helsevesenet er hardt belasta som følgje av smittebølgja som har ramma landet. India opplever eit smittetrykk på fleire hundre tusen registrerte smittetilfelle og over 3000 koronadødsfall dagleg.

