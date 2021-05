Dansk handball får ikkje tilskodarar – presidenten reagerer

sport

Frå torsdag kan ein halde konsertar med publikum og kino- og teatersalar blir gjenopna, medan dei store handballhallane i Danmark enno må vente i eit par veker med å sleppe til publikum.

– Eg er veldig glad på vegner av spelestadane for at dei kan få lov til å opne. Problemet er logikken i det som skjer. Den ser eg ikkje her, seier handballpresident Per Bertelsen.

– Vi skal ikkje vere betre stilt enn andre, men eg synest at akkurat no kjem vi dårlegare ut. Vi har ein hall i Herning for 12.000 tilskodarar, der vi ikkje kan sleppe nokon inn. Det er for meg komplett uforståeleg. Å tillate berre nokre få tilskodarar hadde roa klubbane. Då kunne dei fått nokre sponsorar på plass og starta opp att gradvis. Eg er bekymra, seier han.

Frå 6. mai og fram til neste fase i gjenopninga 21. mai er det planlagt opp til 21 handballkampar i meisterskaps- og nedrykkssluttspela i Danmark.

Dessutan skal Aalborg ut mot tyske Flensburg-Handewitt i Meisterligaen for menn som også må spelast for tomme tribunar.

Forbundet fortvilar, men rosar klubbane for å ha takla den lange perioden med lukka hallar under koronapandemien bra.

– Dei har vist ei riktig god haldning til korleis vi taklar dei ulike tinga. Eg er verkeleg lei meg på deira vegner, seier Bertelsen.

