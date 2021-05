Raja gir 15 millionar i ekstra OL- og Paralympics-tilskot

sport

Det er NRK som får stadfesta den ekstra tildelinga som blir innvilga til satsinga mot dei store idrettsarrangementa i Tokyo i sommar.

– Vi stiller opp med føresetnad om at det er likebehandling i idretten for både kvinner og menn og funksjonshemma og funksjonsfriske. Vi trur det er eit beløp dei verkeleg treng for å ha optimale forhold i Tokyo for å ta flest mogleg medaljar for Noreg, seier Raja til kanalen.

Totalt er det løyvd 35,5 millionar kroner til å dekkje meirkostnader i samband med utsetjinga av sommarleikane i Japan. Leikane skulle gått av stabelen i fjor sommar, men måtte skyvast på som følgje av koronapandemien.

Før jul i fjor fekk Olympiatoppen 5,5 millionar kroner til å optimalisere førebuingane til OL. I etterkant vart det retta kritikk mot bruken av desse pengane. Medan ei rekkje funksjonsfriske OL-håp fekk støtte, gjekk ingenting direkte til Paralympics-aktuelle utøvarar.

Ifølgje NRK blir dei 15 millionane som no er løyvde, fordelte likt mellom troppane som skal til OL og Paralympics.

