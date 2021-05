Zuccarello og Wild snudde til siger i målfest

sport

Zuccarello fekk godt med speletid og hadde fleire gode moglegheiter til å skåre, men enda kampen utan målpoeng.

Minnesota Wild er eitt av NHLs beste lag til å kjempe seg tilbake i kampar for tida. Etter å ha lege under 3–5 sette Wild-spelarane inn sluttspurten, og vende til 6-5-siger.

Kirill Kaprizov sette inn 5–5 med under to minutt igjen å spele. Wild, som hadde lege under med to mål store delar av kampen, gjekk deretter rett i angrep på jakt etter sigersmålet.

Det kom då Jonas Brolin fyrte laus frå distanse med rundt eitt minutt igjen å spele. Også laurdag kjempa Wild seg til siger etter å ha lege under med to mål. Då vart St Louis Blues slått 4–3 etter forlenging.

Det var venta ein målrik kamp sidan dei to laga som barka i hop er blant dei mestskårande i NHL for tida. Etter første periode leidde Vegas 3-2, og leiinga vart auka til 5–3 i midtperioden.

Tre Wild-mål i den avsluttande perioden gav heimejubel etter ein kamp med elleve mål.

(©NPK)