Idrettspresidenten utolmodig etter nye lettar

På ein pressekonferanse varsla kulturminister Abid Raja (V) at det umiddelbart blir opna for seriespel i dei to øvste divisjonane i fotballen, og dessutan i topphandballen.

– Det er veldig positivt og viktig at det blir opna opp for seriespel i toppfotballen, og at topphandballen får avslutta sesongen sin. Men framleis er det mange andre idrettar som tørstar etter å komme i gang – og det er stort utolmod i organisasjonen etter å gjenopne meir av idretten, på fleire nivå, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Ho er spesielt utolmodig rundt situasjonen til breiddeidrettsutøvarar i kontaktidrettar.

– Denne gruppa har ikkje kunna utøve ordinær idrettsaktivitet sidan pandemien starta, og det er alvorleg. Snart må det vere deira tur, seier ho.

Kjøll er klar på at ho forventar snarlege avklaringar frå styresmaktene om når nye lettar for idretten kan setjast i verk.

