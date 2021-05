Ingen verdsrekord for Grøvdal – arrangøren beklagar

sport

Den norske friidrettsprofilen sprang inn til den råsterke tida 14.39 i ei rundløype inne på området til potetgullfabrikanten Maarud i Sør-Odal. Tida til Grøvdal er raskare enn verdsrekorden på distansen.

I etterkant er løypa kontrollmålt, i håp om at tida til Grøvdal skulle få offisiell status som verdsrekord. Sjekken viste at traseen var 12,5 meter for kort, kjem det fram av ei pressemelding frå arrangøren.

«På vegne av Rekordløpet og Ullensaker/Kisa Friidrett ønsker vi å beklage på det sterkeste av Karolines fantastiske prestasjon ikke kan bli godkjent som rekord», heiter det mellom anna der.

Den offisielle verdsrekorden på distansen lyder på 14.43 og tilhøyrer kenyanske Beatrice Chepkoech. Ho sprang til liks med Grøvdal i eit felt der både menn og kvinner deltok.

Amalie Sæten vart nummer to laurdag, medan Maria Sagnes Wågan følgde deretter.

– Dette var herleg, og det er ein lette å vise at eg har teke steg sidan i fjor haust. No er eg mest letta, sa Grøvdal til media etter målgang.

Grøvdal skulle ha sesongopna for eit par veker sidan, men då vart den planlagde konkurransen avlyst på grunn av koronarestriksjonar.

Berre fem andre europeiske kvinner har sprunge fem kilometer gateløp på under 15 minutt.

(©NPK)