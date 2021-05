Regjeringa opnar for Norway Cup – varslar møte torsdag

sport

Tidlegare denne veka vart danske Dana Cup og Gothia Cup i Sverige avlyst. Det er allereie avklart at Norway Cup i år, om han blir noko av, ikkje vil bli ei internasjonal fotballturnering.

Statsminister Erna Solberg håpar, saman med arrangøren, i det lengste på at det blir turnering 31. juli til 7. august.

– Vi kryssar fingrane for at vi er i den situasjonen at det er mogleg. Men dei (arrangøren) må ha ein god smittevernprotokoll. Det er ikkje sikkert det kan vere like mange lag som det har vore, men vi jobbar med dette, sa Solberg på spørsmål frå NTB.

– Dei møter i morgon til dialog med FHI og Helsedirektoratet for å avklare slike spørsmål, sa kulturminister Abid Raja.

– Det kan tenkjast at det kan gjennomførast eit Norway Cup med lokale klubbar og eventuelt, vi veit ikkje enno, med nokre nordiske innslag føresett at ein har ein ganske lik smittesituasjon i dei landa når ein kjem dit, la Raja til.

I fjor vart Norway Cup avlyst allereie 25. april. Turneringa vart arrangert for første gong i 1972.

(©NPK)