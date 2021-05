Solskjær varslar betre kommunikasjon med fansen – ber om fredelege protestar

sport

United-sjefen og laget hans var klar for å gå på banen til rivaloppgjer mot Liverpool søndag, men fekk ikkje spelt oppgjeret som følgje av opprøret. Tusenvis av United-supporterar markerte motstanden sin mot Glazer-familien, som eig klubben, og nokre av dei tok seg inn på arenaen og var valdelege.

– Det var ein vanskeleg dag for oss. Vi ønskte sjølvsagt å spele og slå Liverpool, også for fansen, sa Solskjær på pressekonferansen føre europaligakampen på torsdag mot Roma.

– Vi må lytte til stemmene til fansen. Alle har rett til å protestere, men det må skje på ein sivilisert og fredeleg måte. Når du bryt deg inn, når politibetjentar blir skadde og får arr for livet, det er eitt steg for langt. Dessverre er det no ei politisak. Det handlar ikkje lenger om å poengtere eit synspunkt, heldt nordmannen fram.

Varslar endring

Det kokte over for supporterane då det europeiske superliga-prosjektet vart lansert av United og elleve andre storklubbar. Solskjær seier at klubben har vore for dårleg til å kommunisere med fansen, men meiner at klubbeigarane faktisk ønskjer å lytte.

– Eg har snakka med eigarane, og eg fekk ei personleg orsaking. Dei har òg beklaga til fansen. Dei høyrer på meg, og dei høyrer òg på fansen. Eg er sikker på at kommunikasjonen kjem til å bli betre, sa han onsdag og heldt fram:

– Du treng ikkje å vere rakettforskar for å sjå at vi har gnissingar og ting som må handterast. Eg veit at somme i klubben allereie har starta dette og snakkar med fansen. Det blir viktig framover. Spelarane har vore strålande, og eg ville vorte lei meg om dette skulle øydeleggje sesongen deira.

Åtvaring

Det har ikkje komme nokon ny dato for kampen mellom United og Liverpool, men mykje tyder på at han blir spelt 15., 16. eller 17. mai. Solskjær skulle helst sett at han vart spelt som planlagt i ein hektisk sesonginnspurt.

– Det endrar heile syklusen og planen vår. Men du må vere tilpassingsdyktig. Det har spelarane vore gode til.

No fokuserer han uansett på returkampen i Europaligaen. Utgangspunktet er strålande etter 6-2-siger i heimekampen mot Roma, men Solskjær åtvarar mot å ta avansementet til finalen på forskot.

– Folk seier at det er over. Det er det slett ikkje. Eg har sett større overraskingar. Roma snudde mot Barcelona for ikkje lenge sidan (1-4 til avansement frå meisterligakvartfinalen i 2018).

