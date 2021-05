sport

Gjøvik-jenta fekk den tunge beskjeden før førre sesong og var ikkje å sjå i konkurranse i vinter. Ho har vore svært tilbakehalden med å uttale seg om situasjonen sin sidan nyheita kom 13. november.

Torsdag lét ho seg intervjue av nokre medium.

– Det er mange tankar som går gjennom hovudet. Det er ein lengre prosess. Eg fekk ein skade i fjor vår. Eg fekk trena bra og gjort mykje bra, men det vart gjort ei vurdering at det var best å sjå helsa mi i eit lengre perspektiv. Men det var ein brutal beskjed å få når eg hadde sett for meg å gå VM, seier Flugstad Østberg til TV 2.

Landslagstrenar Ole Morten Iversen sa dette om Østberg etter landslagsuttaket for nokre dagar sidan:

– Risikoen for nye skadar er der. Sjølv har eg stor tru på at ho er ein del av OL-troppen og skal kjempe om medaljar der.

– Det er absolutt ikkje sjølvsagt å bli teken ut på eit landslag. Det ser ein på oppstyret rundt. Eg set veldig pris på at eg framleis er med, seier Østberg.

Bakgrunnen for startnekten førre sesong var at langrennsstjerna ikkje oppfylte helsekrava til det medisinske støtteapparatet til skiforbundet. Ho sleit med å kontrollere ernæringsinntaket over tid.

– Som utøvar har du heile tida eit håp og lyst, og eg skjønte fort at starten av sesongen rauk, men eg hadde eit håp om at ein kunne komme litt seinare inn i sesongen. Men då ting vart som dei vart, må ein akseptere at helseteamet har peiling på kva som er det beste for meg. For det er ikkje alltid ein sjølv ser sitt eige beste, og det kan eg vere den første til å innrømme at det er ikkje alltid lett oppi det, seier Østberg til NRK.

(©NPK)