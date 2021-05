Sveriges fotballforbund ber om unntak for å sleppe inn 500 tilskodarar på meisterligafinalen

sport

Det har fått Sveriges fotballforbund (SvFF) til å be regjeringa om eit unntak.

Meisterligafinalen til kvinnene skal spelast på Gamla Ullevi, og forbundet ønskjer å få skunde på opninga til 500 tilskodarar med nokre få timar.

– Berre ein time etter at finalen blir avslutta, blir publikumstaket på større idrettsarrangement auka (dersom smittesituasjonen tillèt det) til 500 tilskodarar. SvFF har no skrive til idrettsminister Amanda Lind og Folkhälsomyndigheten med ei bønn om at også finalekampen kan omfattast av dei nye reglane, skriv forbundet.

– Det er første gong nokosinne at ein Champions League-finale blir spelt i Sverige, og spørsmålet er når det skjer neste gong, legg SvFF til.

Barcelonas Caroline Graham Hansen og Chelseas Guro Reiten er blant spelarane som er finaleklare. Den svenske Chelsea-målvakta Zecira Musovic er ikkje i tvil om kva ho synest om saka.

– Amanda Lind, det er på tide å handle med fingerspisskjensle, skriv ho på Twitter.

