Tuchel vil ha pokalen

– Eg er lykkeleg over å ha oppnådd dette. Eg er takksam over å ha moglegheita til å leve livet mitt i fotballen og ha denne lidenskapen som yrke. Eg er takksam for å kunne gjere det på dette nivået og komme til endå ein finale, sa han til BT Sport etter Chelseas 2-0-siger over Real Madrid.

I fjor førte han Paris Saint-Germain til finale, men der vart det tap for Bayern München.

– Laget mitt fortente denne sigeren. Real Madrid er eit veldig farleg lag og kan skape noko ut av ingenting. Vi var veldig gode i 2. omgang og kunne ha skåra fleire. Sjølv eg kunne ha skåra på nokre av dei sjansane, men spelarane mista aldri konsentrasjonen eller den positive energien. Det var ein fantastisk prestasjon, sa han.

Chelsea heldt nullen for 18. gong på dei 24 kampane sidan tyskaren overtok som manager etter sparka Frank Lampard. Edouard Mendy sørgde for det med eit par svært gode redningar.

– Vi såg det òg mot Fulham sist. Han er så solid, så intelligent og har så trygge hender, sa Tuchel.

Det er over tre veker til finalen mot Manchester City.

– Spør meg om den kampen når det er fire dagar til. Dette er for tidleg. Det kan bli skadar, det kan bli formsvikt. Forhåpentleg går vi til den kampen med heile troppen intakt. Vi vil gå heile vegen, for vi er med i denne turneringa for å vinne ho, sa han.

