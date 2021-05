Anders Mols andre koronatest var negativ

sport

Til avisa er han spørjande til den første testen.

– Anders testa negativt, og vi er veldig undrande til korleis han kunne teste positivt. Vi er i alle fall veldig leie oss for at dette kan ha sett ein stopp for Noreg 2 sin OL-draum, seier han.

Mols positive test gjorde at det norske 2.-laget med Mathias Berntsen og Hendrik Mol måtte i karantene. Det går no føre seg ei turnering i Madrid der fem av åtte lag går til finalen i Nederland.

Vinnaren der får ein ekstra OL-plass.

Anders Mol og Christian Sørum er allereie kvalifiserte for OL, men håpa å kunne bidra til å få ytterlegare eitt norsk lag til Tokyo.

