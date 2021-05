sport

Nannestad-utøvaren slo Julio Ferreira frå Portugal med siffera 8–5. Kampen gjekk i 80-kilosklassen, og etterpå hylte Ordemann av glede på matta i Sofia.

Det er første gong at den norske 26-åringen blir å sjå i OL. Alle finalistane i kvalifiseringa i Bulgaria tok seg til leikane.

Kampsporten taekwondo har vore på OL-programmet sidan 2000. Trude Gundersen tok sølv under Sydney-leikane for 21 år sidan, og det same gjorde Nina Solheim i OL i Beijing i 2008.

