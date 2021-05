ØIF Arendal med tøff serieoppkøyring

sport

Dei tre gjestande klubbane held eit høgt nivå i dei nasjonale seriane sine og ute i Europa.

– Vi håpar dette vil gi alle som elskar handball, ei skikkeleg vitamininnsprøyting. Spelarane, dugnadsmedarbeidarane, sponsorane og alle andre fortener dette no. Eg kan ikkje komme opp med andre turneringar i Noreg som matchar denne rekkja med klubbar, seier ein stornøgd Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, dagleg leiar i ØIF Arendal.

Både Ålborg og Bjerringbro-Silkeborg spelte i Meisterligaen førre sesong. Den norske landslagsspelaren Christian O'Sullivan spelar i tyske Magdeburg.

– Seks solide oppgjer over tre dagar. Det kan ikkje bli betre enn dette, berre éi veke etter at fellesferien er over, seier Bruun Hansen.

