NM i beachhåndball blir avlyst

sport

Norges Håndballforbund opplyser i ei pressemelding at arrangementet ikkje blir noko av for andre året på rad.

– Det er med tungt hjarte at vi også i år må innsjå at Beach-NM ikkje kan avviklast. Vi veit at klubbane, spelarane og arrangøren hadde gledd seg til endeleg å kunne komme tilbake på sanden igjen. Vi såg alle fram til denne solfylte festen, men dessverre har ikkje gjenopninga komme langt nok. Det er kjedeleg, men vi må samtidig prøve å gle oss til lysare tider, seier generalsekretær Eirik Langerud i Håndballforbundet.

