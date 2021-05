370 ekstra millionar kroner til idretten ut oktober

sport

– Vi veit at det vil vere smittevernavgrensingar gjennom sommaren, men vi veit ikkje kor kraftige dei vil vere. Derfor skaper vi føreseielegheit for barn og unge i idretten gjennom å utvide pakken som er annonsert for juli og august (300 millionar kroner), til å gjelde september og oktober (370 millionar kroner), seier han til avisa.

Pengane frå regjeringa vil støtte idretten og frivilligheita i sommar og haust, som kan søkje om pengar viss inntekter har vorte borte på grunn av eit avlyst arrangement eller eit arrangement med avgrensingar. Pengane er ein del av revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram tysdag.

I slutten av september vil Raja vurdere om det trengst fleire krisepakkar om samfunnet ikkje er heilt opna opp igjen.

– Dette er ei form for heilgardering dersom smitten framleis eksisterer i samfunnet, seier Raja.

