Febersjuk Sagosen kan gå glipp av meistermøte i Champions League

sport

Lokalavisa Kieler Nachrichten skriv at handballstjerna Sagosen framleis var sjuk måndag og hadde feber på grunn av ein infeksjon.

Avisa melder at «det står eit stort spørsmålsteikn bak Sagosen før kampen». Kiel har heimebane denne veka før returen blir spelt i Frankrike ei veke seinare.

Samanlagtvinnaren er sikra plass i Champions League-sluttspelet 12. og 13. juni.

Sagosen spelte i PSG i perioden 2017–20 før han flytta til Tyskland sist sommar. Trønderen har stått over to Kiel-kampar den siste tida. Klubbleiinga har tilbakevist at det dreier seg om koronasjukdom.

Kiel vann i romjula Final Four-turneringa i Meisterligaen. Der vart PSG slått ut i semifinalen.

