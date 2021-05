Fire utøvarar på landslaget i telemark – målet er «kula»

sport

Løken gjorde sist vinter eit sterkt comeback etter skade, og målet hans er samanlagtsiger i verdscupen.

– Trym har fokus på «kula», medan vi jaktar pallplasseringar på kvinnesida. Vi ønskjer òg å leggje til rette for at yngre utøvarar kan få internasjonal matching, og at fleire kan få moglegheita til å prøve seg mot dei beste, seier sportssjef Per Olav Tangen til nettstaden til skiforbundet.

Oppstartssamlinga blir i juni med barmark, testing og skikøyring på Folgefonna. Samlingane blir i Noreg fram til hausten, der det mellom anna blir planlagt ei tradisjonell skisamling i Hintertux.

– Trass ein sesong med store utfordringar med reiseforskrifter og karantenar, klarte vi å levere svært godt resultat i VM. Vi ser fram til ein forhåpentleg normal sesong til vinteren, seier Tangen.

Laga:

Menn: Trym Nygård Løken (Bækkelaget), Jacob Alveberg (Bækkelaget).

Kvinner: Gøril Strøm Eriksen (Bækkelaget), Kaja Bjørnstad Konow (Hagahogget låmlag).

Det blir òg eit rekruttopplegg, men det er ikkje klart.

