Foss imponerer i Giro d'Italia – det endrar ingenting for sjefen

Vingrom-guten Foss har berre italienaren Filippo Ganna føre seg i Giro-samandraget føre den fjerde etappen. 16 sekund skil dei to.

Foss syklar samtidig i ungdomstrøya tysdag. 23-åringen er nummer to bak Ganna òg i den konkurransen, men italienaren syklar med den rosa leiartrøya. Det gir nordmannen sjansen til å ikle seg prestisjetunge kvite tekstilar.

Den sterke Giro-starten endrar samtidig ikkje rolla Foss har fått i eige lag i det første trevekersrittet i sesongen. Han skal hjelpe lagkaptein George Bennett til ei framskoten plassering i samandraget.

Det understrekar leiinga i stjernetunga til nordmannen lag Jumbo-Visma.

Blir hylla av sjefen

– Vi er her for å køyre for ein god samanlagtplassering for han. Det faktumet at Tobias no er nummer to samanlagt er fint, men det er av sekundær viktigheit. Han er her for å hjelpe George, seier sportsdirektør Arthur van Dongen i ei fråsegn.

– Tobias gjer det veldig bra. Han har definitivt gjort store framsteg i utviklinga si. Han føler seg bra og har førebudd seg fantastisk. Det at han no kan sykle i ungdomstrøya er berre fint for han, legg Jumbo-Visma-toppen til.

I eit intervju med NTB før Giro-starten sa Foss at han naturleg nok har frie taumar til å gå for eigne sjansar på dei to tempoetappane i rittet.

– Det kjem to fine tempo der det er moglegheiter for å vise seg fram. Elles blir oppgåva å halde seg rundt George så lenge som mogleg, sa Foss.

Tøff etappe

På opningsetappen leverte 23-åringen forrykande og vart nummer tre. Tempoetappe nummer to er den aller siste i rittet.

Foss syklar eit trevekersritt for andre gong i karrieren. I fjor haust var han òg på start i Giro d'Italia, men då trekte Jumbo-Visma-laget seg undervegs som følgje av virussmitte i troppen.

Den 187 kilometer lange etappen frå Piacenza til Sestola er av det tøffare slaget. For første gong kan samanlagtkandidatane få vist fram klatrebeina. Etappen blir avslutta med ei tøff stigning, der målgangen er på toppen.

Foss og kollegaene skal over tre kategoriserte stigningar.

