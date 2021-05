Idrettsforbundet får milliongebyr av Datatilsynet

sport

Bakgrunnen for saka er at personopplysningar om 3,2 millionar nordmenn vart liggjande tilgjengeleg på nett i 87 dagar etter ein feil i samband med test av ei skyløysing.

Datatilsynet vurderer at Norges idrettsforbund ikkje hadde sett i verk gode nok tryggingsrutinar for testinga, og at det ikkje var nødvendig å teste med eit slikt omfang av personopplysningar.

– Det er svært viktig å teste grundig før ei ny løysing blir sett i produksjon, seier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet,

Datatilsynet varsla opphavleg eit gebyr på 2,5 millionar kroner. NIF hadde ikkje innvendingar mot hendingsskildringa som varselet til Datatilsynet bygde på, men argumenterte i merknadene sine for at det varsla gebyret var for høgt.

Basert på nye opplysningar i saka om organiseringa og økonomien til NIF, har Datatilsynet redusert det varsla gebyret til 1.250.000 kroner.

Norges idrettsforbund har vore tydeleg på at episoden var svært uheldig.

– NIF beklagar på det sterkaste at denne hendinga skjedde og ikkje minst omfanget av dei opplysningane som vart eksponerte eksternt. Samtidig er eg trygg på at dei tiltaka vi sette i verk i etterkant av hendinga, minimerer risiko for at dette kan skje igjen, sa generalsekretær Karen Kvalevåg i desember i fjor.

Datatilsynet la spesielt vekt på at dei aktuelle personopplysningane var eksponerte i 87 dagar, som tilsynet vurderte som ein «betydeleg periode». Tilsynet har òg peika på at det er «svært skjerpande» at det i nesten ein halv million av tilfella dreidde seg om personar i alderen 13 til 17 år.

(©NPK)