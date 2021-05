NFF håpar på landskamp-avklaring denne veka

sport

Ståle Solbakkens menn skal ut mot Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. NFF ønskjer primært at desse kampane skal spelast på Ullevaal stadion.

– Om vi går tilbake til i fjor, så hadde vi eit unntak i forskrifta. Det var 6.1-unntaket som sa at internasjonale fotballkampar i Noreg kunne gjennomførast utan karantene mot at vi følgde den strenge Uefa-protokollen. Det vart stramma inn før jul, og det unntaket har ikkje vore der, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Manglande unntak gjorde mellom anna at heimekampen i VM-kvalifiseringa mot Tyrkia 27. mars måtte spelast i Malaga i Spania.

Kvinner

– Vi har søkt styresmaktene om unntak frå innreisekarantenen for å kunne ta imot Luxembourg og Hellas, og for at kvinnelaget som skal ut etterpå slepper karantene når dei returnerer til Noreg, seier Fisketjønn.

Kvinnelandslaget skal ha bortekamp mot Sverige i Kalmar 10. juni.

– Kontaktpunktet vårt er primært Kulturdepartementet, som igjen tek dette vidare internt i regjeringa. Brevet er òg lagt ved med kopi til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet og Statsministerens kontor, seier Fisketjønn om prosessen.

Plan

NFFs elitedirektør Lise Klaveness håpar at det kan vere ei positiv greie å få Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av landslagsgjengen til Noreg, og at TV-sendingane kan bli eit samlingspunkt etter ein tung vinter og vår.

– Vi håpar det kan passe godt inn i gjenopningsplanen til styresmaktene å ha landskampar i Noreg igjen i starten av juni, skriv Klaveness i ein sms til NTB.

Det er omsynet til logistikk og planlegging som gjer at NFF gjerne vil ha ei avklaring dei næraste dagane.

