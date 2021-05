Naudlandslagets sisteskanse Bråtveit kan hamne i Brann

sport

Det er derimot ikkje opp til Stockholms-klubben å bestemme det, men nederlandske Groningen. Bråtveit vart lånt ut til klubben og avtalen varer fram til 30. juni.

– Eg veit at Brann er interesserte i Bråtveit, eg veit at Bråtveit er interessert i Brann og eg veit at vi er positive til å finne ei løysing med Brann. Det er Groningen som er spørsmålet, seier Djurgårdens sportssjef Bosse Andersson til VG.

25-åringen frå Haugesund var målvakt på det norske «naudlandslaget» som spelte mot Austerrike i november.

Det var veteranmålvakta Håkon Opdal (38) som stod for Brann i seriepremieren mot Viking søndag. Det var Nettavisen som først omtalte interessa til klubben for Bråtveit.

(©NPK)