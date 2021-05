Tjuvar braut seg inn og stal pengar frå klubblokala til Rosenborg

sport

Politiet i Trøndelag opplyser om innbrotet på Twitter. Det skjedde i klubblokala på Ladesletta i Trondheim.

– Vi har hatt eit innbrot i løpet av natta der nokon har brote opp hovudinngangen og to kontordører. Dei har fått med seg eit mindre kontantbeløp, seier Torgrim Olsen, marknads- og medieansvarleg i RBK, til NTB.

– Dei har ikkje teke verken PC-ar eller anna utstyr som stod der, så det verkar openbert at dei har vore ute etter pengar. Det er heller ikkje store materielle skadar, seier han.

Olsen fortel at det har vore fleire innbrot i Lade-området den siste tida, og det er ikkje utenkjeleg at det er dei same personane som har slått til mot RBK-lokala.

Politiet opplyser at dei har gjort undersøkingar på åstaden og oppretta sak på forholdet.

(©NPK)