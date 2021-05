Øvrebø om karantenereglane: – Vi ønskjer å få fram dei store konsekvensane

sport

Med reglane som gjeld i dag, må utøvarar som har vore i land utanfor EØS- og Schengen-området på karantenehotell i ti dagar ved heimkomst til Noreg.

Det gjer OL-oppkøyringa vrien for ei rekkje av dei norske håpa i Tokyo til sommaren. Og Norges idrettsforbund sende måndag brev til Justis- og beredskapsdepartementet der dei bad om unntak frå føresegna om karantenehotell.

– Vi har etablert kontakt med Justisdepartementet no og vil fremje synspunkta våre. Det er ein kraftig konsekvens for dei som blir ramma av dette. Eg vil poengtere at mellom anna Kroatia, England og Japan er utanfor Schengen, sa Øvrebø i samband med uttaket av dei første OL-utøvarane onsdag.

Han la til at Olympiatoppen ikkje ønskjer å leggje press på nokon, men at dei vil få fram kor store konsekvensar karantenehotell-opplegget vil ha for enkelte utøvarar.

– Vi vil leggje fram det, og så vil vi nå fram med korleis vi kan løyse dette utan å gå på akkord med smittevernet.

