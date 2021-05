Avis: Zlatan kan miste EM-opninga

sport

På ein pressekonferanse tysdag opplyste Milan-trenar Stefano Pioli at den svenske målmaskina til klubben ikkje er aktuell for spel denne veka. Han håpa samtidig at Ibrahimovic kunne bli klarert for spel til den siste seriekampen mot Atalanta neste veke.

Svensken fekk ei vriding i kneet i storkampen mot Juventus søndag og måtte forlate banen.

Onsdag skriv Gazzetta dello Sport at svensken kan bli borte frå banen noko lenger. Avisa oppgir ingen opne kjelder til opplysningane, men hevdar å kjenne til at skadeopphaldet kan bli på minst tre veker.

Milan møter Torino i Serie A onsdag, og søndag er Cagliari motstandar.

Sverige innleier EM mot Spania 14. juni.

