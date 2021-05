Brettforbundet med forslag til tinget: – Stemma vår vil bli høyrt

sport

Idrettspresident Berit Kjøll sa under innleiinga til seminaret på tysdag om idrett og menneskerettar at seminaret var tenkt som eit oppspel til tingdebatten om det forslaget. Ho erkjende at idrett og politikk høyrer saman og sa at norsk idrett har ambisjonar om å bruke stemma si.

– Utgangspunktet vårt er at Noreg er eit lite land, men samtidig er vi ein av dei største idrettsnasjonane i verda. Utan at vi er naive, kan vi verkeleg setje vår lit til at stemma vår vil bli høyrt internasjonalt, og ho kan utgjere ein stor forskjell, sa Ola Keul i Brettforbundet.

– Norsk idrett har 250 personar i internasjonale verv, og vi ønskjer at rettleiaren skal bidra til å realisere det store potensialet i det verdibaserte påverknadsarbeidet til desse representantane. Det var frigjerande å høyre Berit Kjøll seie at idrett og politikk er nært forbunde, og det må vi aktivt stelle oss til.

Inspirasjon

Kjøll sa at ho lèt seg inspirere av norske utanriksstyresmakters freds- og utviklingsarbeid.

– Dei viser at arbeid gir resultat, og Noreg slår over sin eigen vektklasse. Det er eit mål for norsk idrett òg, sa ho.

Under seminaret fortalde ishockeypresident Tage Pettersen om korleis Noreg var initiativtakar og pådrivar i prosessen som førte til at Kviterussland vart fråteken sin del av ishockey-VM, der ein stadig fekk fleire med på laget.

– Det var inspirerande å høyre om den innsatsen. Om alle dei 250 internasjonale representantane frå norsk idrett kan ha nokon felles køyrereglar, så trur eg det vil bidra til å styrkje krafta i det internasjonale påverknadsarbeidet, sa Keul.

Viktig å vinne

Boikott har vorte diskutert som eit verkemiddel særleg når det gjeld fotball-VM i Qatar om halvtanna år. Det har òg vorte bringa på banen i debatten rundt Beijing-OL til vinteren.

– Personleg meiner eg at boikott ikkje nødvendigvis er riktig eller effektivt verkemiddel. I forslaget vårt til tinget legg vi opp til at det viktigaste utøvarane skal gjere er å vinne, og at dei skal delta, for det er det som gjer dei internasjonale representantane til norsk idrett så synlege som dei er i dag. Dei må reise dit meisterskapen er og hente heim gullmedaljar, sa Keul.

Han hadde òg noko å seie til dei som er bekymra for at mange meisterskapar blir tildelte land som gjer brot på menneskerettane og som driv med såkalla sportsvasking.

– Er det eitt stort arrangement som ei samla idrettsrørsle verkeleg har prøvd å få hit til Noreg, så er det OL i 2022. Hadde vi søkt om OL så hadde vi fått det, og då ville vi ikkje ha diskutert menneskerettar, men heilt andre ting, vil eg tru.

(©NPK)