Per Egil Flo gjer Sogndal-comeback

Det opplyser Sogndal på nettstaden sin. Stryningen Flo er tilbake i klubben han forlét til fordel for Molde i 2013.

– Dette er ein gledesdag for alle partar, seier Håvard Flo, som er ansvarleg for spelarlogistikk i Sogndal.

– Når vi no får Per Egil heim, får vi ein spelar som har figurert på toppnivå i inn- og utland over ein lengre periode, og ikkje minst ein spelar som framleis er svolten og har ambisjonar, legg han til.

Etter tre og ein halv sesong i Molde, skifta Flo til tsjekkiske Slavia Praha. Sidan 2018 har han spelt for Lausanne.

