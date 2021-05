Sørli skåra for Glimt då gamleklubben Kristiansund vart slått

sport

Like før halvtimen var spelt på Kristiansund stadion vende Sørli om inne i sekstenmeteren og plasserte ballen forbi ein utspilt Sean McDermott i Kristiansund-målet.

Målet er Sørlis første etter at han vart Bodø/Glimt-spelar før sesongen. For barndomsklubben enda han med tolv eliteseriemål, og ti kom på nettopp Kristiansund stadion.

Midtveges i andre omgang dobla Botheim leiinga. Botheim, som ikkje skåra på 15 kampar for Stabæk i fjor, brukte mindre enn åtte minutt på å få det første målet sitt i gult mot Tromsø søndag. Onsdag kom altså mål nummer to.

Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Junker stod for 95 målpoeng i fjorårssesongen, men alle er no borte frå Glimt. Mykje tyder derimot på at erstattarane òg er i stand til å finne vegen til nettmaskene.

Glimt står no med to sigrar på to moglege i sesongen dei skal forsvare seriegullet. Søndag får dei truleg større motstand då Rosenborg kjem på besøk til Aspmyra.

(©NPK)