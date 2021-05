TV 2 skrur opp prisen på fotballen

sport

Det er Kampanje som skriv at kanalen har gått ut til samarbeidspartnarane sine på distributørsida om den nye rettleiande prisen på fotballtilbodet. Prisen aukar med 30 prosent frå 699 til 899 kroner.

Også i TV 2s strøymeteneste blir det betydeleg dyrare å vere fotballkunde. Kanalen forsvarer prisauken med at den totale sportspakken blir større.

– Vi snakkar om eit heilt nytt sportsprodukt, og etter kva eg kjenner til har det aldri i historia vorte tilbode eit slikt komplett fotballprodukt på TV som det TV 2 kan tilby til hausten, seier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til Kampanje.

Ho meiner at det ikkje går an å snakke om prisauken isolert, så lenge det òg er snakk om eit nytt og utvida sportstilbod på TV 2 frå hausten av. Kanalen tilbyr 127 kampar frå Champions League, 380 kampar frå spansk La Liga, alle dei europeiske VM-kvalifiseringskampane og nasjonsligaen.

Altibox reagerer derimot på prisauken.

– Vi synest at denne prisauken er urimeleg og er ikkje samde med TV 2 om at den kan forsvarast med det innhaldet som dei førespeglar. Samtidig er det slik at når TV 2 aukar prisen inn til oss, så kan ikkje vi la vere å auke prisen utan å tape pengar på det, seier kommunikasjonsansvarleg Andreas Veggeland i Altibox.

Altibox vil derfor auke prisane sine ut mot kundane med 150 kroner frå 1. august. Det vil seie at 100 prosent av summen går til TV 2, og at dei sjølv ikkje vil tene noko på prisauken.

(©NPK)