USAs friidrettslag droppar OL-precamp i Japan

sport

Den planlagde precampen blir ikkje noko av på grunn av koronapandemien, opplyser lokale styresmakter i Tokyo-forstaden Chiba.

– Det trist at dei har valt å avlyse, men det er den beste avgjerda med tanke på korleis situasjonen ser ut akkurat no, seier Chibas borgarmeister Toshihito Kumagai i ei fråsegn.

Med under tre månader til OL etter planen skal innviast 23. juli slit japanarane framleis med koronapandemien. Fleirtalet av det japanske folket vil at OL skal flyttast for andre gong eller alternativt bli avlyst. Berre 2,6 prosent av Japans 150 millionar innbyggjarar har fått koronavaksine.

Noreg og Sverige skal etter planen ha sine precampar i Fukuoka i sørvestre del av Japan frå midten av juli.

