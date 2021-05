sport

Dei fleste fotballkjennarar rundt om i verda dreg kanskje ikkje kjennskap på Zé Eduardos namn når dei ser Brasil-troppen til «South American Youth Championship» i 2011. Men i troppen er det fleire kjende namn:

Neymar vart bestemannen og toppskåraren til turneringa med ni mål. Tottenhams Lucas Moura skåra fire mål, medan Real Madrids Casemiro og Wolverhamptons Willian José noterte seg for tre fulltreffarar kvar.

Også Danilo (Juventus), Juan Jesus (Roma), Oscar (tidlegare Chelsea), Douglas Costa (Bayern München) og Philippe Coutinho (Barcelona) var i troppen.

Og Zé Eduardo (Sandefjord).

– Eg hugsar godt den første kampen mot Paraguay. Eg fekk raudt kort tidleg, men Neymar redda oss. Han skåra fire mål, seier han til NTB og ler.

– Det var litt av eit lag eg spelte på. Å spele defensiv midtbane med Casemiro var noko for seg sjølv. Det var lett å sjå at mange av dei kom til å bli veldig, veldig gode.

Ikkje bitter

Han har halde kontakt med Danilo, Alex Sandro og Douglas Costa.

– Vi snakkar om alt. Vi voks opp saman og spelte då vi var små, så vi er gode venner framleis. Det er veldig kult at dei gjer det så bra.

Der Neymar herja mot Manchester City i Champions League, Casemiro og Coutinho kjempar om seriegull i Spania, og Costa har vunne Bundesliga med Bayern München, gjer Zé Eduardo seg klar for eliteseriestart med Sandefjord.

– Eg er glad på deira vegner. Eg er ikkje bitter fordi eg er i Noreg og dei speler for dei beste klubbane i verda. Det er eit par av dei som ikkje eingong speler fotball, så eg er glad for at eg får drive med det eg elskar.

Samtidig erkjenner han:

– Hadde eg ikkje slite så mykje med skadar dei siste åra, hadde eg nok ikkje vore i Noreg. Skadar har øydelagt mykje. Men eg er glad for at eg faktisk speler fotball.

Var i Ajax med Suárez

Brasilianaren reiste ut som ung, og vart klar for Ajax då han var 18 år. Han spelte ingen kampar for A-laget, men trena regelmessig med spelarar som Luis Suárez, Christian Eriksen og Daley Blind.

– Eg var nok litt for ung. Det var vanskeleg, eg sleit litt med å tilpasse meg, men eg lærte masse av tida der.

Så skreiv han under for italienske Parma. Han var i troppen i 2010/11- og 11/12-sesongen, der fleire andre namn stikk seg ut: PSGs Danilo, Inters Antonio Candreva og Sebastian Giovinco, som har over 100 kampar for Juventus.

I tillegg spelte Zé Eduardo med argentinske Hernan Crespo, som vann Premier League med Chelsea og Serie A tre gonger med Inter, og som skåra 35 landsslagsmål.

– Det var jo heilt utruleg, eg hadde jo spelt med han på PlayStation berre nokre månader i førevegen, seier han og ler, og legg til at Crespo var som ein farsfigur for han.

Zé Eduardo fekk to innhopp på totalt 57 minutt i 2010/11-sesongen, og éin kamp frå start og tre innhopp på totalt 130 minutt sesongen etter.

– Eg sleit stort med skadar då eg var i Parma, både med kne og anklar. Det øydela mykje.

Kneskade sist sesong

Også i 2014/15 vart det spelet i Serie A, denne gongen med Cesena. Spesielt éin kamp blir hugsa: Heime mot Juventus i januar, som enda 2–2.

– Då stod eg ved sida av spelarar som Carlos Tévez, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Patrice Evra, Paul Pogba, Arturo Vidal og Álvaro Morata i spelartunnelen. Det er noko eg framleis hugsar. Og vi spelte ein veldig god kamp. Det er eit veldig godt minne.

Deretter har reisa mellom anna gått til Hellas, tilbake til Brasil og til Sveits. Og no tek han fatt på den andre sesongen sin i Sandefjord-trøya. Like før pandemien braut ut, vart han klar.

– Marti Cifuentes (tidlegare trenar) tok kontakt og sa han trengde ein spelartype som meg. Eg prata med agenten min, og det tok ikkje veldig lang tid før eg sa ja.

Han spelte dei første fire seriekampane sist sesong og rakk å få med seg éi skåring, før ein kneskade sette ein stoppar for resten av sesongen.

– Sterk og god i nærduellane

No er han 100 prosent igjen etter ein operasjon og er klar for seriestart.

– Han har nokre ballvinningseigenskapar som vi kjem til å nyte godt av. Han er sterk og god i nærduellane. Han er ikkje det første ein tenkjer på når ein tenkjer på brasilianske spelarar, men han blir viktig for oss seier trenar Hans Erik Ødegaard.

På beinet har brasilianaren tatovert «face your fears, live your dreams».

– Eg har hatt mange tunge stunder med skadar. No har eg det veldig bra, og er veldig fornøgd. Ein veit aldri kva som kjem til å skje, så eg lever her og no. Eg gler meg til fortsetjinga.

