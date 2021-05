21.000 skal sjå FA Cupfinalen: – Det kjem til å bli enormt

sport

Etter at det i snart to år har vore fritt for publikum på tribunane rundt om i Fotball-Europa, skal Wembley no ta imot 21.000 fotballsvoltne fans når Chelsea og Leicester skal gjere opp om årets FA Cup-trofé.

Det gler Leicester-manager Brendan Rodgers.

– Det kjem til å bli enormt å ha menneske der som heiar på oss, seier Rodgers til Leicester Mercury og legg til:

– For supporterane kjem det til å bli spesielt å sjå laget sitt der sidan Wembley er ein så ikonisk arena.

Leicester har slått både Manchester United og Southampton på vegen mot finalen, og Rodgers erkjenner at sjølv om det er morosamt å ha komme langt, er dei der for å vinne.

– Vi veit at vi må spele bra mot eit fantastisk lag. Ambisjonen vår er å vinne, seier den tidlegare Liverpool- og Celtic-trenaren.

Chelsea skal om dryge to veker spele Champions League-finale mot Manchester City, og blir ingen lett match for revane frå Leicester.

(©NPK)