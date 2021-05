Berre 19 minutt for Nederland-proff Evjen sidan februar: – Gjer noko med deg mentalt

sport

– Det er ikkje noko å leggje skjul på. Det er veldig kjedeleg å ikkje få spele. Men eg får ikkje gjort noko med det, og må berre jobbe hardt og ta sjansen når han byr seg, seier AZ Alkmaar-spelaren til NTB.

Sjølv om ungguten gjorde sakene sine bra mot Venlo i 4-1-sigeren 20. februar med mål og 82 minutt på banen, sett han på benken i ni strake kampar etter det.

Torsdag vart det endeleg speletid igjen, nesten tre månader etter førre sjanse. Han kom inn etter 73 minutt mot laget til Jørgen Strand Larsen, Groningen.

– Det var herleg å endeleg få spele igjen. No er det éin kamp igjen av sesongen, og det har vore ein lang sesong. Litt tid heime no høyrest veldig bra ut, seier han.

Prata med trenaren

Totalt har det berre vorte 239 minutt denne sesongen, fordelt på to startar og ni korte innhopp. 22 kampar har det vorte på benken.

– Eg fekk sjansen og presterte mot Venlo, også blir eg sett på benken i ni strake kampar etter det. Det gjer noko med deg mentalt. Det er ikkje noko særleg, erkjenner han.

– Men eg står på når vi trenar, og føler eg uansett utviklar meg. Treningskvardagen her er veldig bra, men sjølvsagt – eg saknar å spele kampar. Eg er i ein alder der eg må få speletid for å utvikle meg meir, legg han til.

Evjen innrømmer at han mistar litt trua på alt saman etter ni kampar på rad på benken.

– Eg har prata litt med trenaren. Planen har heile tida vore å få spele frå start neste sesong, og dei seier dei framleis har trua på meg. Men dei må vise meg det. Det har ikkje vorte vist i det siste.

Ikkje retur til Noreg

Nederland-proffen er klar på at situasjonen ikkje er ideell.

– Blir det ikkje speletid i starten av neste sesong, kjem det nok til å skje noko. Eg skal kjempe hardt framover for ein plass på laget. Eg har to val – ikkje gjere mitt beste fordi eg er sint og skuffa, eller gjere mitt beste kvar dag. Eg vel det siste, sjølvsagt.

Ungguten herja for Bodø Glimt i 2019-sesongen med 13 mål på 29 kampar. Ein retur til dei gulkledde er ikkje noko som er planen med det første.

– Det er ikkje aktuelt med noko anna enn AZ no. Og det er ikkje fordi eg føler eg er for god for Eliteserien. Eg har jo ikkje spelt på ei stund her heller. Men eg vil kjempe for å komme med på laget. Det er jo ein toppklubb i ein veldig bra liga.

A-landslagsdebut

Han spelte ein halvtime mot både Real Sociedad og Rijeka i Europaligaen i haust, men vart sitjande på benken i dei tre siste gruppespelkampane.

– Det var utruleg kult og veldig stas, men eg kunne ikkje brydd meg mindre om at det var akkurat mot dei laga når eg ikkje får spele, og at eg berre har innhopp her og der.

Han fekk A-landslagsdebuten sin for Noreg mot Austerrike i nasjonsligaen i november. Ein draum, seier han sjølv.

– Det var berre eit kort innhopp på fem minutt, men likevel var det utruleg kult. Det er noko eg har drøymt om sidan eg var ein liten gut, seier 2000-modellen med 35 aldersbestemde landskampar for Noreg.

