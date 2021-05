Brann-styret ønskjer digitalt fotballting i juni

sport

Ein eventuell bokott av Qatar-VM er blant sakene som skal opp. I ei melding lagt ut på Branns nettsider peikar klubbstyret på at samfunnet framleis er prega av koronapandemien. Det meiner det burde vere «et enkelt valg for NFF å legge til rette for bred deltakelse i debatten og beslutninger som berører fotballfamilien».

NFF vil at delegatane stiller på det ekstraordinære tinget 20. juni i eigen person. Det har mellom anna Norsk Supporterallianse reagert sterkt på. Alliansen organiserer for tida stemme-hjelp for klubbar som ikkje kan ta turen til Oslo.

Brann-styret skriv at det i respekt for medlemsdemokratiet oppmodar fotballforbundet om å snu og gjere tinget digitalt. Tidlegare i år slutta bergensklubben seg til Tromsøs forslag om norsk boikott av Qatar-VM neste år.

Qatar har i mange år fått kritikk for mellom anna arbeidsforholda framandarbeidarar opplever. Det er òg stilt kritiske spørsmål rundt måten landa vart tildelt fotball-VM på i 2010.

(©NPK)