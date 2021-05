Padlaren Ullvang likevel klar for OL: – Det er eit mirakel. Eg kan ikkje skjønne det

sport

Guillaume Burger slo Ullvang med 28 hundredelar i kvalifiseringa i ungarske Szeged.

– Dei hadde ikkje lov til å stille på distansen. Det vart ikkje oppdaga før start, seier Verås Larsen til NTB omkring 20 minutt etter at Ullvang fekk den utrulege beskjeden.

Han opplyser at han har vore i kontakt med det internasjonale forbundet (ICF) som stadfestar at det er gjort ein feil.

Larsen fortel om ein kjensleladd augneblink med Ullvang på brygga i Ungarn etter han hadde vore i møte med ICF. Der er det verdscup denne helga.

– Knakk saman

– Eg møtte han på brygga då han var ferdig med 500-meterforsøk her. Han knakk saman. Vi knakk saman. Det styrtregna medan vi stod på brygga.

– Det er eit mirakel. Eg kan ikkje skjønne det. Eg trudde han tulla. Det er heilt surrealistisk. Eg må berre seie at Gud er god, seier Ullvang, som seier det har vore mange gledestårer den siste halvtimen.

OL-billetten endrar på heile opplegget for Ullvang, som no slepp den globale kvalifiseringa i russiske Bernaul neste veke.

– Dette gjer at vi kan leggje opp ein litt annleis plan og byrje med grunntrening igjen før vi byggjer opp ein ny formtopp, seier Larsen.

Tøff tid

Med 69 dagar igjen til leikane i Tokyo har ikkje Ullvang sjølv heilt rokke å sjå for seg korleis løpet blir lagt opp fram mot konkurransane.

– Eg har ikkje rokke å tenkje så mykje over det. Det er ein lette å sleppe å reise til Russland. Men det er heilt sjukt at eg skal til Tokyo

Før jul vart Ullvang diagnostisert med uspesifisert polyartritt, og det har vore ei svært tøff tid for 26-åringen.

– Det byrja i november. Eg byrja å få ein betennelse i ulike ledd. Først i tær, så ankel. Det er ei form for leddgift. Det er periodar eg har sett veldig mørkt på heile prosjektet. Men at det no har gått – det er heilt «gale», seier rogalendingen.

