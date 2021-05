Sir Sebastian Coe om OL-debatten: – Det blir hermetisk lukka

sport

Det kjem fram i ein kronikk skrive i Daily Mail.

Coe seier at han heile tida har følt seg trygg på at OL i Tokyo vil bli gjennomført som planlagt.

– Vi veit at det ikkje kjem nokon utanlandske turistar, og det kjem til å vere få sponsorar. Det kjem til å vere hermetisk lukka mellom japanarane og dei deltakande, seier den tidlegare mellomdistanseløparen.

Coe seier at den største utfordringa er å forsikre alle om at OL kjem til å gå bra, og at det er viktig å vise empati med japanarane og uroa deira for viruset.

Han er derimot veldig sikker på at leikane kjem til å gå som planlagt, spesielt sidan mange kjem til å vere vaksinerte når OL startar på seinsommaren. I tillegg blir mange koronatestar gjennomførte under arrangementet.

– Ingen idrettsarrangement har vore superspreiarar under pandemien, og i år veit vi mykje meir om pandemien enn tidlegare, skriv han.

OL-gjennomføringa har skapt stor debatt i Japan den siste tida.

OL i Tokyo startar 23. juli.

(©NPK)