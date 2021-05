United-stjerne utsett for rasisme etter tap for erkerivalen

sport

Brasilianaren vart òg utsett for rasisme etter FA Cup-exiten mot Leicester i mars.

– Vi er større og betre enn det, sa Fred den gong, ifølgje SkySports.

Fred vart bytt ut etter 63 minutt i tapet på torsdag og fekk rasistiske meldingar på Instagram-kontoen sin etter kampen.

Fleire av lagkameratane hans har òg vorte utsett for rasisme denne sesongen. Både Anthony Martial, Axel Tuanzebe og Marcus Rashford har alle vore ute og sagt ifrå om hets.

Maria Thorisdottirs lagkamerat i Manchester United Women, Lauren James, har òg vore utsett for hets denne sesongen.

Premier League-klubbane gjekk førre helg inn for boikott av sosiale medium, i ein protest mot at selskapa ikkje tek nok ansvar for innhaldet.

