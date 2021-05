Verdseinaren ute med skade to veker før Roland-Garros

sport

Den australske verdseinaren leidde 2–1 i andre sett då ho valde å trekkje seg. Ho vann første sett 6–4.

Skaden er ikkje eit godt teikn to veker før Roland-Garros i Paris. Det største høgdepunktet i grussesongen startar 30. mai. Barty er ikkje redd for at deltakinga ryk.

– Eg har tru på laget mitt. Vi veit korleis ein skal handtere ein skade som denne, sa ho etter nedturen på fredag.

25-åringen vann Roland-Garros i 2019. Ho er ikkje den einaste profilen som har trekt seg under WTA-turneringa i Roma. Frå før gjorde verdstrear Simona Halep det same då ho fekk leggtrøbbel i ein kamp mot Angelique Kerber i 2. runde.

