Fotballutval vil ikkje ha norsk VM-boikott – foreslår 26 tiltak for å tvinge fram endring

sport

Leiaren av Qatar-utvalet Sven Mollekleiv overleverte tysdag rapporten sin til fotballpresident Terje Svendsen. I den blir det svart på korleis norsk fotball bør stelle seg til 2022-VM.

Spørsmålet om ein boikott har vore heilt sentralt. Utgreiinga blir eit viktig grunnlag når Norges Fotballforbund har eit ekstraordinært ting 20. juni.

I rapporten kjem det fram at det berre var dei to utvalsmedlemmene i Norsk Supporterallianse som ville halde herrelandslaget heime dersom Noreg skulle kvalifisere seg.

Alle i utvalet på 14 medlemmer er samde om at Qatar aldri burde fått VM.

Vil ha meir informasjon

Under utgreiinga ser representanten til toppklubbane Tom Høgli og Kjersti Løken Stavrum (administrerande direktør i Stiftelsen Tinius) ut til å ha teke dissens i boikottspørsmålet, men dei blir likevel inkluderte som ein del av fleirtalet. Duoen stiller krav til tiltak og forbetringar hos VM-arrangøren for neste år.

I rapporten etterlyser utvalet meir informasjon frå NFF om dei juridiske konsekvensane av ein VM-boikott. Dei tek det for gitt at forbundsleiinga gir grundigare analysar på tinget i juni enn dei har gjort til no.

Mollekleiv-utvalet vart nedsett i kjølvatnet av den oppheta debatten om ein Qatar-boikott. Den vart utløyst av boikottvedtaket til fleire eliteserieklubbar i februar og mars.

Qatar har i mange år fått kritikk for mellom anna arbeidsforholda framandarbeidarar opplever. Det er òg stilt kritiske spørsmål rundt måten landet vart tildelt fotball-VM på i 2010.

Markeringar

I februar vart det på nytt sett søkjelys på situasjonen til framandarbeidarane i golfstaten. Då skreiv avisa The Guardian at fleire tusen arbeidarar har mista livet det siste tiåret. 37 av dødsfalla er direkte knytte til stadionbygging.

Avsløringa førte til at ei rekkje norske fotballklubbar – med Tromsø i spissen – kravde norsk boikott.

Det norske herrelandslaget valde å markere haldninga si mot brot på menneskerettane i samband med landskampane i mars. Fleire andre land følgde det norske dømet.

Både i Danmark, Tyskland og Nederland har eit fleirtal i somme meiningsmålingar svart at dei støttar ein boikott. Men ingen land eller forbund har gått inn for å ikkje møte opp i meisterskapen.

(©NPK)