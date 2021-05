Line Andersens advokat: – Ho er i realiteten stua bort

sport

Den kjende programleiaren har saksøkt arbeidsgivaren for det ho meiner er ei ugyldig endringsoppseiing etter at ho vart teken av skjermen som programleiar for sjakksendingane i 2019 og etter kvart vart sett til å lage nettjournalistikk.

Då rettssaka starta i Oslo tingrett tysdag, sa advokatane til Andersen at den noverande arbeidskvardagen til journalisten ligg svært langt frå han ho hadde tidlegare.

– Sett utanfrå verkar dette stygt. Line Andersen hadde ei rolle der ho var eit ansikt utover for NRK på viktige arenaer. I realiteten er ho stua bort eller sett på tørkeloftet, sett på spissen, sa advokat Tron Dalheim i retten.

Andersen saksøkte NRK i februar for å ha vorte fråteken oppgåver som programleiar i 2019. Ho vart då teken av jobben som leiar for sjakksendingane til NRK etter det som har vorte beskrive som ein konflikt internt i redaksjonen.

Programleiaren meinte ho var utsett for «degradering og audmjuking», og at oppgåvene ho vart tildelt gjekk utanfor rammene av arbeidsforholdet hennar, som i rundt 15 år har vore tilknytt NRK-sporten.

NRK hevda på si side at Andersen vart fjerna frå sjakksendingane og sett til andre oppgåver på grunn av «åtferda si og påverknaden på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten».

Andersen har i fleire intervju tilbakevist at ho har bidrege til å skape uro på arbeidsplassen.

Det er sett av fire dagar til behandlinga av saka.

