Liverpool-stjerne kan rekke serieavslutninga – skadefri til EM

Det kunne Liverpool-manageren fortelje på pressekonferansen på onsdag før kampen til laget mot Burnley onsdag.

– Vi tok ei ny undersøking av foten og det såg betre ut enn på første skanning. Han har ein bitte liten sjanse til å bli klar til helga, sa Klopp.

Etter at tyskaren søndag såg bort frå at Jota ville spele meir for Liverpool denne sesongen, var det uvisse om skaden òg kunne påverke moglegheita for angrepsspelaren til å bli klar til EM for Portugal. Det kjem Jota etter alle solemerke til å bli, ifølgje Klopp.

– Det er gode nyheiter for Portugal og Diogo sjølv. Han er ikkje i fare for å miste EM i det heile.

I siste serierunde tek Liverpool imot Crystal Palace på Anfield føre supporterane. Det blir òg avskjedskampen til Palace-trenar Roy Hodgson, som tysdag stadfesta at han gir seg som manager for aget etter sesongen.

