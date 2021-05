Mollekleiv ber heile idretten ta ein «Qatar-debatt»: – Ei kraftig utfordring

sport

Norsk fotball har i fleire månader drøfta spørsmålet om ein mogleg boikott av VM i Qatar neste år. Arrangørlandet har i ei årrekkje fått kritikk for manglande menneskerettar og behandlinga av framandarbeidarar.

Tysdag la eit utval fram ein rapport bestilt av Norges Fotballforbund. Der konkluderte eit klart fleirtal imot ein boikott før det ekstraordinære tinget 20. juni, men foreslo i staden 26 konkrete tiltak.

Etterpå meinte Mollekleiv at resten av norsk idrett bør komme på banen. Han tilrår alle idrettsleiarar om å lese Qatar-rapporten.

– Dette er ei kraftig utfordring til heile Idretts-Noreg, sa han på spørsmål frå NTB om idretten samla sett bør ta ein debatt om OL i Beijing.

Kina blir til liks med Qatar stadig kritisert for å vere svake på menneskerettar.

– Rapporten utfordrar Norges idrettsforbund til å ta den same debatten som i fotballen. Kva markeringar, tiltak og grep skal ein gjere inn mot OL? Faktum er at Beijing kjem før Qatar.

Støttar utvalet

Idrettspresident Berit Kjøll seier det er «prisverdig» at fotballen tek kampen om betre menneskerettar.

– Det grundige arbeidet vil komme heile norsk idrett til gode. Eg registrerer at tilrådingane i rapporten kviler på eit tungt fagleg grunnlag. På generelt grunnlag vil eg seie at deltaking og dialog med krav er å føretrekkje framfor boikott, seier Kjøll i ei pressemelding.

– Det er viktig at heile norsk idrett arbeider for å forhindre sportsvasking og styrkje menneskerettane, legg ho til.

Lover ny rettleiar

Brettforbundet har foreslått å utarbeide ein rettleiar for det internasjonale engasjementet til norsk idrett. Det blir eit tema på idrettstinget 28. og 29. juni.

Kjøll varslar allereie no at NIF skal få på plass ein rettleiar for korleis idretten skal jobbe med menneskerettar.

– Eg ser fram til denne diskusjonen på idrettstinget. Vi skal halde fram med å vere tydelege i det internasjonale arbeidet vårt, seier ho.

