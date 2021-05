Andersen: – Eg vart gjort usynleg

sport

– Eg vart gjort usynleg på fleire måtar, forklarte Andersen i Oslo tingrett onsdag.

Sentralt i forklaringa stod eit redaksjonsmøte under VM i Fischer-sjakk i oktober 2019. Andersen hadde vore sjuk, og i fråværet hennar hadde redaksjonsleiinga bestemt at det skulle sendast ut ei ny pressemelding.

Møtet utvikla seg til ein oppheta diskusjon, der Andersen mellom anna kalla kollegaene «jævla idiotar».

– Eg blir veldig lei meg og byrjar å gråte. Eg reiser meg opp for å gå, og så seier eg «jævla idiotar». Eg tenkte at det må eg ikkje seie, så gjorde eg det likevel. Det angrar eg veldig på, forklarte Andersen.

I etterkant av dette bestemde sjefen for NRK-sporten, Egil Sundvor, at Andersen skulle bytast ut som programleiar for dei kommande sjakksendingane.

– Då seier eg at det går ikkje, du må snakke med meg først, sa Andersen.

Ifølgje programleiaren lova Sundvor å høyre versjonen til Andersen, men at det ikkje ville endre på nokon ting.

Det var kollegaen til Andersen, Ole Rolfsrud, som overtok som programleiar for sjakksendingane.

Seinare fekk Line Andersen beskjed om at ho òg vart fråteken andre programleiaroppgåver.

