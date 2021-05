Femteplass for Hynne i sesongdebuten

sport

Hynne stilte i eit sterkt felt i den tsjekkiske byen, og dei to første sprang under to minutt. Løpet vart vunne av den britiske 19-åringen Keely Hodgkinson på 1.58,89, medan etiopiske Diribe Welteji kom i ål til 1.59,79.

Den polske haren sette opp god fart og passerte på 58,17 før ho gav seg etter ein runde. Hynne låg då godt plassert i rygg på Welteji og Hodgkinson, men ho måtte gi ei luke inn i den siste svingen.

Ut på oppløpet stivna ho og vart passert av svenske Lovisa Lindh, som tok tredjeplassen på 2.01,10.

På dei siste meterane kom òg sveitsiske Lore Hoffmann. Ho fekk same tid som Hynne med 2.02,48, men vart dømd føre i mål.

Hynne var einaste norske deltakar i kontinentaltour-stemnet.

