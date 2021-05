Korona-einsemd gjorde at Leine og Sævik forlét profflivet i utlandet

sport

Leine byter ut profflivet i engelske Reading med spel for Rosenborg. Sævik forlèt storklubben Wolfsburg til fordel for Avaldsnes. Begge to har fått heiltidskontraktar som proffar i Toppserien.

Dei er to av fleire landslagsspelarar i sin beste alder som byter ut profflivet i utlandet med spel i Noreg.

– Det er summen av fleire ting som ligg bak. Eg har vore i utlandet i to år no. Det er pandemi, og det gjer det ikkje så lett. Du er ganske åleine i utlandet. Eg føler at eg no har opplevd det, så no er det godt å komme heim, seier Sævik til NTB.

– Vanskeleg å bu åleine i utlandet

Ho har spelt for storklubbane Paris-Saint Germain og Wolfsburg, men er no Avaldsnes-spelar i minst to år.

– Korona er litt med i utrekninga, men det er uansett vanskeleg å bu åleine i utlandet. Eg har gjort det i to år, og føler det kjem til å bli greitt å flytte heim, seier ho.

Då ho først skulle heim, var det ikkje aktuelt å busetje seg ein annan stad enn på Vestlandet nær familien. Derfor vart tilbod frå andre klubbar i Noreg avvist. Sævik seier det var eit vanskeleg val å ta.

– Ja, det er jo det. Du går frå ein toppklubb i Europa, ein av dei beste klubbane, og så tilbake til Noreg. Så det er eit tøft val å ta, men eg trur eg kjem til å klare å prestere på same nivå, seier ho.

Rosenborg freista Leine

Leine varsla tidlegare i mai at ho ville heim, og onsdag kunne Adresseavisen melde at det hardtsatsande kvinnelaget til Rosenborg blir arbeidsgivaren hennar i alle fall ut 2022.

– Korona var ein faktor for å dra heim til Noreg, det har vore tungt å vere så langt borte frå kjærast og familie utan å ha hatt moglegheit til å treffe dei. Eg er veldig klar for å bu og spele i Noreg igjen, seier Leine til NTB.

– Eg har hatt interesse frå fleire klubbar, men det var Rosenborg som trigga meg mest, og eg følte at det var dei som trefte meg mest på det sportslege og på det personlege, seier Leine.

Kult å få spele for RBK

– Eg synest det er utruleg kult å få spele for Rosenborg som er ein så stor klubb, og eg gler meg til å møte alle jentene, legg ho til.

Ho har sakna trygge rammer heime i Noreg. Koronapandemien, med isolering og strengt regime, har prega dei to åra hennar i Reading.

Rosenborg har satsa knallhardt på kvinnelaget, og tok sølv i debutsesongen i fjor. Ein annan heimvend utanlandsproff, Kristine Minde, er gravid og utilgjengeleg i år.

Likevel er det eit sterkt Rosenborg-lag som no blir forsterka ytterlegare.

– Det er klart gullambisjonane trigga meg, og eg håpar at eg kan vere med på å få den draumen i oppfylling, seier Leine.

Vil halde fram på landslaget

Ho har vore del av landslaget til Martin Sjögren, og håpar ho kan halde fram med det sjølv om ho spelar i Noreg.

– Eg trur og håpar at moglegheitene mine for å vere med på landslaget er dei same, uavhengig av kva land eg er i, seier Leine.

Også Sævik seier ho vil gjere alt for å forsvare ein plass i landslaget.

– Eg forsvarte ein plass der då eg spelte i Kolbotn òg, og eg er ikkje ein dårlegare fotballspelar fordi eg spelar i Avaldsnes i staden for i Wolfsburg. Eg tenkjer at om eg presterer på kamp og i samlingar, må dei vurdere meg, seier ho.

Sjögren må stelle seg til at fleire av spelarane hans no har meldt flytting heim til Noreg. Christine Redisch Kvamme og Vilde Bøe Risa er to andre utanlandsproffar som skal spele i Toppserien denne sesongen.

