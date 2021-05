Zuccarello nominert til gjæv NHL-pris

sport

Klubben til Zuccarello har valt seg ut nordmannen som sin nominerte til «King Clancy Memorial Trophy», melder VG. Prisen går til spelarar som «viser leiareigenskapar på og av isen, og dessutan gjer betydelege bidrag til lokalsamfunnet sitt».

– Det er sjølvsagt hyggjeleg at Wild har nominert meg og at ein blir sett pris på. Personleg så har eg aldri vore oppteken av individuelle prisar. Som lagspelar er eg meir oppteken av samhald og at ein vinn noko saman som lag, seier Zuccarello til VG.

– Derimot er nominasjonar som denne, og prisar som årets rollemodell, noko eg synest er meiningsfylt. Det er viktig for meg å kunne bidra som ein god lagspelar på isen og som ein god rollemodell av isen, seier nordmannen.

Zuccarello har vore blant dei beste spelarane til Wilds i fleire kampar i vår, etter at han sleit med skadeproblem i vinter.

