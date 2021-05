Dei nordiske fotballforbunda med nytt Qatar-brev til Fifa

sport

Kanalen har fått tilgang til brevet, som er underteikna av fotballforbundpresidentane i Noreg, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyane, og adressert til president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

I brevet krev dei nordiske forbunda at situasjonen for migrantarbeidarane blir betra, og at menneskerettane blir overhaldne på alle VM-tilknytte stader.

Noreg, Sverige og Danmark sende i slutten av april eit liknande brev til Fifa, og forbunda deltok for ei dryg veke sidan på eit møte med Fifa, Qatar-representantar, fagforeiningar og menneskerettsorganisasjonar.

Krav

I det siste brevet kjem forbunda med klare oppmodingar til Fifa, fordelt på fire punkt. Dei ser slik ut:

* Presenter dei uavhengige rapportane og undersøkingane gjort av uavhengige organisasjonar som handlar om dødsfall og skadetilfelle blant migrantarbeidarane i Qatar i samanheng med bygginga av VM-konstruksjonar. Dette bør gjerast saman med dei nemnde organisasjonane.

* Krev ei fullstendig implementering av allereie vedtekne lovgivingar om arbeidstakarrettar i Qatar av dei qatarske styresmaktene, og be om ytterlegare forbetringar, i tett samarbeid med ILO, BWI og andre uavhengige sektorpartnarar.

* Krev at menneskerettsorganisasjonar får lov til å komme inn i Qatar, og at grunnleggjande rettar som fridom rundt seksualitet, ytringsfridom osb., blir overhaldne.

* Sørg for at arbeidstakar- og menneskerettar blir overhaldne på alle fasilitetar som blir brukte før, under og etter VM. Med alle fasilitetar meiner vi ikkje berre på stadion og annan infrastruktur, men også på hotell, restaurantar, andre servicesektorar etc., spesielt med søkjelys på arbeidstakarar tilsette av underleverandørar.

Ønskjer debatt

Dei oppmodar òg Infantino til å ta opp menneskerettssituasjonen i Qatar på Fifa-kongressen fredag. Der deltek dei nordiske fotballforbunda digitalt.

– Vi trur at mange av medlemsforbunda er interesserte i å få vite meir om situasjonen i Qatar sidan VM nærmar seg, og vi ønskjer ein open debatt om dette på kongressen, heiter det i brevet.

Qatar vart tildelt 2022-VM i 2010, og sidan det har fleire tusen framandarbeidarar mista livet i landet, ifølgje opplysningar avisa The Guardian har samla inn.

I Noreg har ei rekkje toppklubbar og supporteralliansen NSA teke til orde for boikott av fotball-VM i Qatar neste år. Eit spesialutval leidd av Sven Mollekleiv landa på at boikott ikkje er å tilrå, men det skal stemmast over saka på eit ekstraordinært fotballting 20. juni.

