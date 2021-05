Draumestart for Hovland på første dag – i delt leiing

sport

Nordmannen spelte stabilt godt på ein dag der fleire av dei største kanonane gjekk over par, som mellom anna Bryson DeChambeau og Justin Thomas, dei einaste føre Hovland i samandraget på PGA-touren.

Hovland derimot herja og enda tre slag under par på den første dagen. Det held til så lenge til delt leiing i den prestisjefylte turneringa.

Han noterte seg for fire birdiar, éin bogey og 13 par under krevjande vindforhold, og spelte jamt over svært solid golf.

– Han speler som ein spelar på eit videospel. Han ser ut som ein veteran utpå her. Det ser så lett ut for Hovland, sa dei amerikanske kommentatorane då Hovland var på veg inn mot greenen på det siste holet.

Birdiar

Trioen Hovland, Lee Westwood og Xander Schauffele starta på hol ti, og Hovland noterte seg for ein birdie allereie på 11. hol, etter par på det første.

Også på det neste par-fem holet, hol 16, noterte Hovland seg for ein birdie etter ein lang putt. Etter to nye par, var han dermed to under par etter dei ni første hola.

På dei ni siste hola opna Hovland med dagens første bogey på 1. hol, eit par-fire hol, etter at dei to første slaga gjekk i kvar sin bunker. Men Ekeberg-guten retta opp inntrykket allereie på det neste holet, med endå ein birdie på eit par-fem-hol.

Deretter vart det par på hol tre, fire, fem, seks og sju, før han bokførte endå ein birdie på hol åtte. 1997-modellen fekk ei finfin birdiemoglegheit på det siste holet, men bomma akkurat på putten, og dermed avslutta han runden tre slag under par.

Mykje vind

Allereie før turneringa trekte mange fram Hovland som ein av favorittane til å vinne, og dei gnir seg nok i hendene etter den glitrande førsterunden til nordmannen.

Det er venta mykje vind òg fredag. Vindkasta er venta å bli sterkast fredag ettermiddag med fartar opp mot 30 kilometer i timen. Hovland slår ut 13.47 lokal tid fredag (19.47 norsk tid).

(©NPK)